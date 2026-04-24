Nella serata di lunedì si terrà a Madrid un incontro tra Rafael Jodar e Alex De Minaur, programmato alle ore 20:00. La partita seguirà quella tra due altri tennisti, che si concluderà prima dell’inizio dell’incontro previsto. Le quote e i pronostici sono già disponibili per l’appuntamento, che rappresenta uno dei momenti principali della giornata di competizione.

Rafael Jodar e Alex De Minaur daranno vita ad uno dei match più attesi della giornata che inzierà non prima delle ore 20:00, dopo la fine del match tra Sinner e Bonzi, che comunque dovrebbe terminare molto prima. Lo spagnolo ha rimontato da un set di svantaggio e contro Jesper de Jong trascinando il pubblico. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Rafael Jodar – Alex De Minaur, Madrid 24-04-2026 ore 20:00

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