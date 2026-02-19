Radio 105 festeggia i 50 anni a Ferrara | tre giorni di show con i big della musica italiana
Radio 105 celebra i suoi 50 anni con un grande evento a Ferrara, che si svolgerà dal 20 al 22 marzo. La radio ha deciso di organizzare tre giorni di concerti, coinvolgendo artisti di grande successo come Ligabue, Ultimo e Laura Pausini. La città si trasformerà in un palcoscenico per questi grandi nomi, che si esibiranno davanti a migliaia di fan. La manifestazione promette di essere un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica italiana. Ferrara si prepara ad accogliere un pubblico entusiasta.
Un nuovo e importante evento musicale animerà Ferrara il prossimo mese, il 20, 21 e 22 marzo, con la partecipazione dei principali big della musica italiana. L’iniziativa coinvolgerà il gruppo RadioMediaset e porterà in città musica dal vivo, spettacolo e momenti di intrattenimento, trasformando il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto. Piazza Trento e Trieste sarà il cuore della manifestazione. L’evento celebra i 50 anni di Radio 105 e vedrà la partecipazione di numerosi artisti di spicco della scena musicale italiana, insieme ad altri protagonisti dei palinsesti dell’emittente.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Radio Italiana 531 festeggia 50 anni di trasmissioni con “Calabria Mia” tra i programmi di puntaRadio Italiana 531, storica emittente in lingua italiana del South Australia, celebra i suoi 50 anni di trasmissioni.
Leggi anche: Dark Companion festeggia 10 anni: tre giorni di musica all’Auditorium della FondazioneLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Radio 105 compie 50 anni: mezzo secolo di musica, voci e grandi successi; Nichelino festeggia i 105 anni di Noemi: Prossimo obiettivo arrivare a 110 [VIDEO e FOTO].
Radio 105 festeggia cinquant'anni con i big della musica a FerraraRadio 105, emittente del gruppo Mediaset, festeggia il 50/o compleanno da venerdì 20 a domenica 22 marzo con una festa nel cuore di Ferrara, piazza Trento e Trieste, con i big della musica italiana e ... ansa.it
Ferrara festeggia Radio 105: tre giorni di show per i 50 anni dell'emittenteFerrara si appresta festeggiare i cinquant’anni di Radio 105 con un grande show di tre giorni. Il 20, 21 e 22 marzo la città estense ospiterà un nuovo e importante evento musicale che porterà sul palc ... fm-world.it
Radio Gran Paradiso festeggia i 50 anni ricordando il fondatore, Antonio Revello detto Tony che con Loredana , quando nascevano le radio libere , decisero anche loro di far nascere nel 1976 , in una baita di Truc Merlin a Pont Canavese “ Radio Gran Paradi facebook
Oggi, 13 febbraio, si festeggia la #GiornataMondialeDellaRadio e prende il via la campagna #RadioInAuto, promossa da @ConfindustriaTv per sensibilizzare l'importanza di mantenere l'accessibilità della radio in tutti i nuovi modelli di auto Scopri di più confin x.com