Questa sera, domenica 26 aprile 2026, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda la terza puntata di Racconto di una notte, la nuova dizi turca che appassionerà il pubblico dell’ammiraglia Mediaset. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile. Due individui loschi conducono Canfeza nel rifugio nascosto nel bosco. Inizialmente terrorizzata, in lei si accende la speranza di poter finalmente incontrare Mahir. Canfeza prova più volte a mettersi in contatto con Mahir, senza sapere che il commissario è in ospedale a causa del malore improvviso di Sureyya.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Racconto di una notte - La nuova serie turca che potrebbe conquistare Canale 5

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