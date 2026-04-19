Domenica sera su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Racconto di Una Notte, prevista in prima serata. La trama si concentrerà su un matrimonio che si rivelerà essere una farsa, creando tensione tra i personaggi coinvolti. La narrazione si svilupperà nel corso della serata, portando avanti gli eventi e rivelando dettagli sulla vicenda. La puntata sarà visibile in prima visione assoluta, come di consueto.

Un matrimonio farsa caratterizzerà il prossimo appuntamento di Racconto di Una Notte, in onda su Canale 5, in prime time, domenica 26 aprile 2026. Consapevole del fatto che il nemico Kür?at K?l?mc? chiuderà un traffico di droga con Selim Allame soltanto quando quest’ultimo diventerà il marito della figlia Canfeza, Mahir Yilmaz si avvale della complicità del comandante Rah?it per organizzare delle nozze false e arrestare l’anziano. Il piano non va però nel migliore dei modi e Canfeza scopre da Selim che Mahir è tornato a Denizli per vendicare la morte del padre Mehmet, ucciso ventun anni prima da Sava? per ordine di Kür?at. Di seguito, le anticipazioni del prossimo appuntamento.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Racconto di una Notte, anticipazioni puntata di domenica 26 aprile 2026

Racconto di una notte Anticipazioni prima puntata Mahir incontra Canfeza e tutto cambia

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