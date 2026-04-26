Raccolta fondi per l’antica Pieve L’intera Valdicastello si mobilita

Nella giornata di venerdì, la Pieve dei Santi Giovanni e Felicita si è riempita di persone provenienti dalla Valdicastello, tutte presenti per esaminare il grande progetto di restauro dell’edificio religioso. L’intera comunità si è mobilitata per sostenere questa iniziativa, che mira a preservare l’antica chiesa attraverso una raccolta fondi dedicata. Durante l’incontro, sono stati illustrati i dettagli del progetto e le modalità di contribuzione.

Venerdì hanno gremito la Pieve dei Santi Giovanni e Felicita in ogni ordine di posto per prendere visione del maxi-progetto di restauro della loro adorata chiesa. Poi hanno deciso di mobilitarsi e di appellarsi al "cuore" dei loro compaesani e di chiunque abbia voglia di fare una donazione. Non per l’intervento esterno, che richiederà oltre 360mila euro, ma per consentire il recupero degli affreschi interni. A scendere in campo sono i parrocchiani di Valdicastello, capitanati da padre Giustino, i quali hanno avviato una raccolta fondi per la Pieve, le cui origini risalgono addirittura all’anno 855, tanto da essere una delle chiese più antiche dell’intera Versilia.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Raccolta fondi per l’antica Pieve. L’intera Valdicastello si mobilita Notizie correlate Leggi anche: Vitiano si mobilita per il defibrillatore: raccolta fondi al Bar Vecchio Mulino Filena, la solidarietà corre veloce: il Sannio si mobilita e la raccolta fondi sfiora i 50mila euroLa storia di Filena Zanchelli, la 12enne di Guardia Sanframondi affetta da tetraparesi spastica, sta superando i confini del suo paese, attraversando... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Le 20 migliori piattaforme di crowdfunding in Italia e nel mondo; Banca di Asti con una donazione di 300 mila euro all’Ospedale di Biella dà l’avvio al progetto di raccolta fondi per l’acquisizione della PET; Per riaccendere la luce su Cuba c’è tempo fino al 30 aprile; Intesa Sanpaolo sostiene a milano la raccolta fondi creautivity hub dell'associazione diesis. Una raccolta fondi per la mensa scolastica: la cena che attiva tutta la comunità. Non solo un luogo dove mangiare, ma spazio di socialità e benessereBELLUNO. Una raccolta fondi per sostenere gli studenti durante la pausa pranzo: prende il via l’iniziativa genitoriale in aiuto ai ragazzi, che vuole aggiungere un tocco in più a completamento delle n ... ildolomiti.it Cesena, Abbazia del Monte: raccolta fondi per il recupero degli affreschi della sala capitolare VIDEO GALLERYL’Abbazia del Monte chiama a raccolta i cesenati per completare il progetto di recupero e salvaguardia degli affreschi della sala capitolare del ... corriereromagna.it Il 18 aprile si è conclusa la campagna di raccolta fondi per realizzare il progetto “Pinseria Noivoiloro: un’esperienza che sa di buono”, promossa su IdeaGinger con il contributo di BCC Brianza e Laghi attraverso il progetto “Fare Comunità” - facebook.com facebook Dermatite bovina nel Sarrabus, abbattuta mandria. Parte la raccolta fondi: «Distrutto il lavoro di una famiglia» x.com