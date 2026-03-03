Vitiano si mobilita per il defibrillatore | raccolta fondi al Bar Vecchio Mulino

Il Centro Sportivo Vitiano ha avviato una raccolta fondi presso il Bar Vecchio Mulino con l’obiettivo di acquistare un defibrillatore. L’iniziativa coinvolge la comunità locale, che può contribuire alla sicurezza pubblica partecipando alla campagna di raccolta. La somma raccolta sarà destinata all’acquisto e all’installazione del dispositivo, che sarà messo a disposizione di tutti i cittadini.