Vitiano si mobilita per il defibrillatore | raccolta fondi al Bar Vecchio Mulino
Il Centro Sportivo Vitiano ha avviato una raccolta fondi presso il Bar Vecchio Mulino con l’obiettivo di acquistare un defibrillatore. L’iniziativa coinvolge la comunità locale, che può contribuire alla sicurezza pubblica partecipando alla campagna di raccolta. La somma raccolta sarà destinata all’acquisto e all’installazione del dispositivo, che sarà messo a disposizione di tutti i cittadini.
Una raccolta fondi per garantire la sicurezza di tutta la comunità. È questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa dal Centro Sportivo Vitiano (C.S. Vitiano), che ha lanciato un appello ai cittadini per sostituire il defibrillatore installato presso il Bar Vecchio Mulino, lungo la SR71, a Vitiano. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
