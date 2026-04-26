È stata avviata una raccolta fondi per la famiglia di un carabiniere deceduto durante il servizio a causa di un malore. La richiesta di sostegno si rivolge a chi desidera contribuire al sostentamento dei familiari del militare, che ha perso la vita mentre si trovava in servizio. La campagna mira a raccogliere fondi per supportare le esigenze della famiglia di fronte a questa perdita improvvisa.

Un aiuto per il vice brigadiere Maurizio Di Fonzo (nella foto), deceduto in servizio per un malore. Il sindaco Mattia Ferretti, insieme all’amministrazione comunale, avevano espresso vicinanza e dolore per la perdita, ricordando l’impegno e il senso del dovere che hanno contraddistinto il suo operato. Il militare è stato colto da un improvviso malore mentre era in servizio alla Tenenza dei Carabinieri di Rozzano. L’intera comunità si è stretta attorno alla famiglia, alla quale vanno le più sentite condoglianze, e all’Arma dei Carabinieri, duramente colpita da questa scomparsa. Il ricordo del vice brigadiere resta legato a un esempio di servizio e dedizione allo Stato che continuerà a vivere nella memoria di chi lo ha conosciuto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Raccolta fondi per la famiglia del carabiniere

OMICIDIO MIRA: RACCOLTA FONDI PER IL FUNERALE DI SERGIU | 05/01/2026

Notizie correlate

Formia, raccolta fondi per la famiglia del carabiniere Giorgio Fermo: l’iniziativa dei colleghi su GoFundMeAvviata su GoFundMe una raccolta fondi dai colleghi del carabiniere Giorgio Fermo, originario di Formia e morto a 25 anni a Cagnano Varano:...

Cagnano Varano: carabiniere morto a 25 anni, i colleghi lanciano raccolta fondi per la famigliaI colleghi del carabiniere Giorgio Fermo, originario di Formia e venuto a mancare bruscamente a soli 25 anni a Cagnano Varano, nel Foggiano, dove era...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Le 20 migliori piattaforme di crowdfunding in Italia e nel mondo; Banca di Asti con una donazione di 300 mila euro all’Ospedale di Biella dà l’avvio al progetto di raccolta fondi per l’acquisizione della PET; Regno Unito, raccolta fondi per chiesa del Lincolnshire più inclinata della Torre di Pisa; APERTA UNA RACCOLTA FONDI PER I 6 FIGLI DI MASSIMILIANO LAURO, MORTO DI E SUL LAVORO NEL BRESCIANO.

Raccolta fondi per la famiglia del carabiniereEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it

Una raccolta fondi per la mensa scolastica: la cena che attiva tutta la comunità. Non solo un luogo dove mangiare, ma spazio di socialità e benessereBELLUNO. Una raccolta fondi per sostenere gli studenti durante la pausa pranzo: prende il via l’iniziativa genitoriale in aiuto ai ragazzi, che vuole aggiungere un tocco in più a completamento delle n ... ildolomiti.it

Il 18 aprile si è conclusa la campagna di raccolta fondi per realizzare il progetto “Pinseria Noivoiloro: un’esperienza che sa di buono”, promossa su IdeaGinger con il contributo di BCC Brianza e Laghi attraverso il progetto “Fare Comunità” - facebook.com facebook