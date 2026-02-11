Cagnano Varano | carabiniere morto a 25 anni i colleghi lanciano raccolta fondi per la famiglia

I colleghi del carabiniere Giorgio Fermo, di appena 25 anni, hanno aperto una raccolta fondi per aiutare la sua famiglia. Il giovane era in servizio a Cagnano Varano, nel Foggiano, quando è morto improvvisamente. La notizia ha colpito tutti, e ora amici e colleghi cercano di dare un sostegno concreto alla famiglia colpita da questa perdita improvvisa.

I colleghi del carabiniere Giorgio Fermo, originario di Formia e venuto a mancare bruscamente a soli 25 anni a Cagnano Varano, nel Foggiano, dove era in servizio, hanno lanciato una raccolta fondi su GoFundMe. "Ci rivolgiamo a voi - scrivono - per chiedere un piccolo grande gesto di solidarietà per sostenere la sua famiglia in questo momento drammatico e di immenso dolore. Questo nostro e vostro gesto - si legge - rappresenta la vicinanza, l'affetto e la riconoscenza di tutti verso Giorgio, un ragazzo che troppo presto è venuto a mancare alla famiglia, agli amici, ai colleghi e all'intera comunità, quella comunità che ha scelto di ascoltare, sostenere e proteggere scegliendo di indossare una divisa".

