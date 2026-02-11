Formia raccolta fondi per la famiglia del carabiniere Giorgio Fermo | l’iniziativa dei colleghi su GoFundMe

A Formia, i colleghi del carabiniere Giorgio Fermo hanno lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per aiutare la sua famiglia. Dopo la tragica scomparsa del 25enne, avvenuta a Cagnano Varano, hanno deciso di mettersi insieme e chiedere solidarietà alla comunità. L’iniziativa mira a sostenere i familiari in un momento difficile, raccogliendo donazioni da chi vuole ricordare il giovane e il suo servizio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un appello di solidarietà nato tra colleghi e rivolto a tutta la comunità. Dopo la morte del carabiniere Giorgio Fermo, originario di Formia e scomparso tragicamente a 25 anni a Cagnano Varano, nel Foggiano, dove era in servizio, i colleghi hanno avviato una raccolta fondi su GoFundMe a sostegno della famiglia. L’appello: “Un piccolo grande gesto di solidarietà”. Nel messaggio pubblicato online, i promotori spiegano di rivolgersi ai cittadini per chiedere “un piccolo grande gesto di solidarietà ” con l’obiettivo di sostenere la famiglia “in questo momento drammatico e di immenso dolore”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Formia, raccolta fondi per la famiglia del carabiniere Giorgio Fermo: l’iniziativa dei colleghi su GoFundMe Approfondimenti su Giorgio Fermo Cagnano Varano: carabiniere morto a 25 anni, i colleghi lanciano raccolta fondi per la famiglia I colleghi del carabiniere Giorgio Fermo, di appena 25 anni, hanno aperto una raccolta fondi per aiutare la sua famiglia. L'attore di "9 settimane e 1/2" ha rifiutato l'aiuto del suo staff, che su GoFundMe ha lanciato una raccolta fondi in suo favore: ecco cosa sta succedendo Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Giorgio Fermo Argomenti discussi: La raccolta differenziata raggiunge quota 77%: più vicino l'obiettivo dell'80%; FORMIA, FRZ: DIFFERENZIATA SALE AL 77%; Formia si conferma tra i Comuni Ricicloni del Lazio - h24 notizie - portale indipendente di news dalla provincia; Parcheggi – A Fondi trovati 47 tesserini per disabili falsi. Carabiniere di Formia morto a 25 anni, una raccolta fondi per aiutare la famigliaI colleghi del militare scomparso a Cagnano Varano, in provincia di Foggia, lanciano l'iniziativa di solidarietà. Già 140 i donatori ... latinaoggi.eu GIORGIO FERMO Cagnano Varano, i colleghi del Carabiniere Giorgio Fermo, morto a 25 anni, lanciano raccolta fondi per la famigliaI colleghi del Carabiniere Giorgio Fermo, originario di Formia e venuto a mancare tragicamente a soli 25 anni a Cagnano Varano, nel foggiano, dove era in servizio, hanno lanciato una raccolta fondi su ... statoquotidiano.it Cagnano Varano, i colleghi del Carabiniere Giorgio Fermo, morto a 25 anni, lanciano raccolta fondi per la famiglia Articolo al primo commento #giorgiofermo #raccoltafondi - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.