Nidi d’infanzia più sostegno alle famiglie | 200 nuovi contributi

Sono circa 200 famiglie di Rimini che potranno ricevere un aiuto economico per pagare il nido. Il Comune ha rinnovato l’accordo con i gestori privati, così più genitori avranno sostegno per iscrivere i loro figli ai nidi convenzionati.

Sono circa 200 le famiglie riminesi che potranno accedere al contributo comunale per la frequenza dei nidi d'infanzia convenzionati, grazie all'accordo rinnovato tra il Comune e i gestori privati. L'intervento rientra nel progetto di sostegno all'accesso ai servizi educativi 0-3 anni e ha come obiettivo principale l'abbattimento delle rette, rendendo i nidi più accessibili a un numero sempre maggiore di nuclei familiari. La convenzione consente di ampliare la platea dei beneficiari, estendendo le agevolazioni economiche anche a chi frequenta strutture private convenzionate e non solo i nidi comunali, dove le tariffe risultano già fortemente calmierate.

