La polizia municipale recupera dispositivi elettronici rubati a Firenze

La polizia municipale di Firenze ha sequestrato diversi dispositivi elettronici rubati nel parco delle Cascine. Gli agenti del reparto sicurezza urbana sono intervenuti ieri e hanno trovato gli oggetti nascosti tra gli alberi. Nessuno è stato ancora arrestato, ma le indagini continuano per identificare i responsabili.

Firenze, 2 febbraio 2026 – Nuova operazione della polizia municipale a Firenze all'interno del parco delle Cascine: nel dettaglio sono intervenuti gli agenti del reparto sicurezza urbana che hanno recuperato una serie di oggetti elettronici che risultavano rubati. Nel dettaglio gli agenti della municipale sono riusciti, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, a recuperare tre telefoni cellulari, un computer portatile e altri oggetti elettronici. L'attività investigativa, avviata dopo diverse segnalazioni e denunce presentate dai cittadini, ha permesso agli agenti di risalire ai responsabili grazie a controlli mirati sul territorio e a un'attenta analisi degli elementi raccolti.

