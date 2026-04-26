Nella prossima partita di Champions League tra Milan e Juventus, i due centrocampisti protagonisti saranno Adrien Rabiot e Manuel Locatelli. Entrambi sono ex del club avversario e si trovano a disputare una sfida diretta in mediana. Le loro interpretazioni del ruolo sono diverse, ma condividono un passato che torna protagonista in questa occasione. La sfida tra i due rappresenta un momento di interesse per gli appassionati di calcio.

Due punti di forza, due interpretazioni differenti del ruolo, una comune esperienza da ex. Milan-Juventus sarà sfida Champions e duello in mediana tra Adrien Rabiot e Manuel Locatelli. I colori del lancio nel grande calcio, oggi quelli dell’ultimo (forse) ostacolo verso l’obiettivo stagionale. O forse solo l’unico a disposizione. Locatelli torna dove ha colpito nell’ultimo derby d’Italia dei veleni, e soprattutto marcato la seconda rete della carriera, quella staffilata che stese proprio la Juventus nel 2016, un successo atteso in casa Milan da quattro anni. Sembrava l’inizio di una storia infinita, nel solco di Paolo Maldini, poi il percorso ha preso un’altra direzione: Sassuolo, Nazionale, Juventus.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rabiot-Locatelli, il passato ritorna. Battaglia tra ex dal cuore a metà

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Panoramica sull’argomento

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: Milan (3-5-2): Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic Juve (3-4-2-1): Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; x.com