Il Milan si prepara ad affrontare il Torino con Adrien Rabiot in campo, dopo averlo reintegrato nella rosa. Il centrocampista francese rappresenta un elemento chiave per gli schemi della squadra, e la sua presenza potrebbe influenzare significativamente l’andamento della partita. La sfida tra i rossoneri e i granata si avvicina, con Rabiot che si presenta come una pedina fondamentale nel reparto centrale.

L’edizione odierna del 'Corriere dello Sport' propone un approfondimento sull’impatto di Adrien Rabiot al Milan. Il ritorno del centrocampista francese contro il Torino rappresenta un'ottima notizia per Massimiliano Allegri, che può tornare a contare sul proprio "cavallo pazzo". La sconfitta contro la Lazio ha riacceso dubbi e tensioni che non si vedevano dalla prima giornata, quando il Milan cadde contro la Cremonese. In entrambe le situazioni, il filo conduttore è lo stesso: l’assenza di Rabiot. Il centrocampista ha saltato sette partite di campionato (escludendo le prime due, quando non era ancora in rosa), e il bilancio è modesto: due vittorie, quattro pareggi e una sconfitta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Rabiot spartiacque del Milan: la differenza tra corsa scudetto e ritmo da metà classifica

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