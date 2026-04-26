Oggi a Quinto sono stati inaugurati nuovi campi sportivi situati in piazzale Carristi, dedicati a basket e pallavolo. I campi sono stati realizzati con l’obiettivo di offrire spazi gratuiti per i giovani del quartiere, favorendo attività sportive e momenti di aggregazione. La cerimonia di apertura ha visto la presenza di rappresentanti comunali e alcuni giovani del quartiere.

? Cosa sapere Inaugurati oggi a Quinto i nuovi campi gratuiti di basket e pallavolo in piazzale Carristi.. Il progetto Sport&Sociale 2025 mira alla riqualificazione delle periferie tramite l'attività fisica.. Questa mattina, 26 aprile 2026, in piazzale Carristi d’Italia a Quinto, sono stati ufficialmente inaugurati due nuovi spazi sportivi gratuiti situati nei pressi dei giardini e a brevissima distanza dal mare. L’intervento ha la realizzazione di un campo da basket e uno da pallavolo, nati per offrire ai residenti e ai giovani del quartiere nuove opportunità di aggregazione all’aria aperta attraverso il progetto Sport&Sociale 2025. Rigenerazione urbana tra sport e tessuto sociale di quartiere.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Quinto: nuovi campi sportivi gratuiti per unire giovani e quartiere

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