Quinto inaugurati campi gratuiti da volley e basket | nuovo spazio per sport e socialità

Questa mattina sono stati aperti due nuovi campi sportivi in piazzale Carristi d’Italia, vicino ai giardini di Quinto e a pochi passi dal mare. I campi, uno dedicato al volley e l’altro al basket, sono aperti gratuitamente a tutti. L’inaugurazione ha visto la presenza di rappresentanti comunali e alcuni cittadini, che hanno potuto provare le strutture subito dopo l’apertura. I campi sono accessibili durante tutto il giorno.

Sono stati inaugurati questa mattina, in piazzale Carristi d’Italia, vicino ai giardini di Quinto e a pochi passi dal mare, due nuovi campi gratuiti da volley e basket. Un intervento pensato per restituire alla cittadinanza uno spazio riqualificato e accessibile, dedicato soprattutto ai giovani e.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Quinto, in arrivo campi da volley e basket a uso gratuitoIn arrivo un'area per la pratica sportiva ai giardini di Quinto, con campo da basket e da pallavolo/beach volley, il tutto a uso gratuito. Castelvetro, bocciodromo rinnovato: addio infiltrazioni e nuovo spazio per sport e socialità grazie ai fondi regionali.Addio infiltrazioni al bocciodromo di Castelvetro: un investimento per la comunità e il suo futuro sportivo Castelvetro Terme (Modena) – Terminate le... Una raccolta di contenuti Comune Genova, inaugurati campi da volley e da basket a QuintoSono stati inaugurati questa mattina, in piazzale Carristi d'Italia, nei pressi dei giardini di Quinto, a pochi passi dal mare, due nuovi campi da volley e da basket a uso gratuito. (ANSA) ... ansa.it Quinto, inaugurati due nuovi campi sportivi per volley e basket in piazzale Carristi d'ItaliaRiqualificata l’area accanto ai giardini con due strutture leggere e accessibili a tutti: removibili, senza impatto sulle visuali verso il mare e integrate con i percorsi pedonali esistenti ... lavocedigenova.it