Siracusa | riqualificazione aree inutilizzate in campi sportivi per i giovani un piano comunale approvato

Siracusa, 27 aprile 2024 – Il Comune di Siracusa ha dato il via libera a un piano di riqualificazione di aree inutilizzate in quartieri periferici, trasformandole in campi sportivi per i giovani. La decisione nasce dall’esigenza di offrire spazi di aggregazione e praticare sport a bambini e adolescenti che finora hanno spesso dovuto spostarsi lontano da casa. Il progetto, che coinvolge diversi quartieri della città, prevede l’allestimento di campi multifunzionali con superfici in erba sintetica e strutture semplici ma funzionali, per favorire l’attività fisica senza gravare troppo sulle casse comunali

Siracusa punta sui giovani: il Consiglio comunale approva un piano per nuovi spazi sportivi di quartiere. Siracusa si prepara a dare una svolta alla vita giovanile con l'approvazione di una mozione che mira a riqualificare aree inutilizzate in campi sportivi polivalenti. L'iniziativa, sostenuta all'unanimità dal Consiglio comunale il 13 febbraio 2026, risponde alla crescente necessità di offrire ai ragazzi luoghi di aggregazione sicuri e alternativi all'isolamento digitale. Un vuoto da colmare: la storia degli spazi giovanili a Siracusa. La città di Siracusa ha vissuto un cambiamento significativo negli spazi a disposizione dei giovani.