Castelvetro bocciodromo rinnovato | addio infiltrazioni e nuovo spazio per sport e socialità grazie ai fondi regionali

Il bocciodromo di Castelvetro ha riaperto dopo i lavori di ristrutturazione, che hanno eliminato le infiltrazioni d’acqua causate dai recenti maltempo. La regione ha destinato fondi specifici per migliorare le strutture sportive del territorio, permettendo di creare un ambiente più sicuro e accogliente. Ora, il locale offre uno spazio più ampio e funzionale, pronto a ospitare eventi e incontri di socialità.

Addio infiltrazioni al bocciodromo di Castelvetro: un investimento per la comunità e il suo futuro sportivo. Castelvetro Terme (Modena) – Terminate le operazioni di manutenzione straordinaria al tetto del bocciodromo comunale, una struttura polifunzionale che da tempo soffriva di infiltrazioni. L'intervento, finanziato con fondi regionali, rappresenta il primo passo di un progetto più ampio di riqualificazione volto a restituire alla comunità uno spazio vitale per lo sport e la socializzazione. Un problema annoso finalmente risolto. Le infiltrazioni rappresentavano un'emergenza da tempo per la comunità di Castelvetro.