Quinto in arrivo campi da volley e basket a uso gratuito

A Quinto sono in programma lavori per realizzare un'area sportiva nei giardini pubblici, che includerà un campo da basket e uno da pallavolo o beach volley. L'intervento prevede la creazione di spazi accessibili senza costi per i cittadini. La nuova struttura sarà destinata alla pratica sportiva all'aperto e rappresenta un investimento per gli spazi pubblici del quartiere.

In arrivo un'area per la pratica sportiva ai giardini di Quinto, con campo da basket e da pallavolobeach volley, il tutto a uso gratuito. Lo si apprende da una determina dirigenziale, in cui viene spiegato che ad agosto 2025 il Comune di Genova aveva pubblicato il progetto di ricerca sponsor ‘Sport&Sociale 2025’ per finanziare interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana di aree pubbliche cittadine periferiche, attrezzate per la pratica di attività sportive, con il fine di restituirle alla cittadinanza. È stato quindi elaborato un contratto tra le due parti: "L’impresa individuale si impegna alla realizzazione dell’intervento, a titolo di sponsorizzazione tecnica del valore economico di 5mila euro (. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Quinto, in arrivo campi da volley e basket a uso gratuito Articoli correlati Parco Santa Rita: campi da basket e calcetto, skate park e nuovi giochi. Ecco il progettoTre aree differenti, una ludica, una sportiva, una per lo sgambamento cani; riqualificazione generale del verde e degli arredi dalle panchine... Leggi anche: Comodato d’uso gratuito: prestare beni senza rischi Touring ONE OF THE BIGGEST HOMES in AMERICA Aggiornamenti e notizie su Quinto in arrivo campi da volley e... Discussioni sull' argomento Napoli Basket, con Cantù arriva il quinto ko di fila in campionato; Vincono le prime quattro, Siena sprofonda in A3; Promozione A. Ritrova il sorriso il Pontelungo: 5 a 2 in casa del Little Club James; LIVE Sinner-Dzumhur 6-3 6-3, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro vola al terzo turno, vittoria in scioltezza per il n. 2!. Maroon 5, in arrivo il quinto albumMaroon 5 al quinto disco. Il quinto album è in arrivo! Restate sintonizzati per i dettagli. I Maroon 5 annunciano così, con un post e una fotografia su Facebook, di avere una grossa sorpresa in ... 105.net Local Team. . Un furgone delle onoranze funebri lascia la proprietà in cui abitava Gino Paoli nel pomeriggio di martedì 24 marzo. Il noto cantautore è morto nella notte tra lunedì e martedì nella casa del Quartiere Azzurro, alle spalle di Quinto, a Genova. - facebook.com facebook ATP Miami, doppio: Bolelli e Vavassori centrano il quinto quarto di finale del 2026. Battuti Etcheverry e Tabilo x.com