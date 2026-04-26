Qui si piange e si ride mai a sproposito | Vecchioni e il rapporto con la Sicilia e Agrigento nel suo tour più intimo
Durante il suo tour, il cantautore ha fatto tappa in Sicilia, in particolare ad Agrigento, un luogo che considera molto vicino al suo cuore. La visita rappresenta un momento di incontro con un territorio che conosce e apprezza, e che ha deciso di visitare nuovamente, sottolineando il legame personale con questa regione. La sua presenza è stata accompagnata da momenti di emozione e riflessione, condivisi con il pubblico locale.
Si potrebbe semplicemente intendere come una delle tante tappe di un tour. In realtà è il ritorno in un luogo che sente profondamente suo. Roberto Vecchioni si prepara ad arrivare ad Agrigento il 2 maggio con “Tra il silenzio e il tuono”. Il concerto si terrà al Palaforum Bellavia dello Sport.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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