Roberto Vecchioni ha annunciato il rinvio di quattro concerti previsti nel suo tour, a causa di problemi di salute che lo hanno costretto a fermarsi. La decisione riguarda spettacoli programmati nei prossimi giorni, con la singer che si prenderà una pausa di circa due mesi prima di riprendere il tour. La scelta è stata comunicata ufficialmente dall’artista.

Roberto Vecchioni ha spostato le date di alcuni concerti per problemi di salute. L’annuncio è arrivato dalla pagina Instagram del cantante milanese. Sono quattro i concerti che hanno subito uno spostamento di data. Il cantante ha fatto sapere che si fermerà per un breve periodo prima di riprendere il tour “Tra il Silenzio e il Tuono 2026”. Problemi di salute per Vecchioni, le date spostate Le altre date del tour “Tra il Silenzio e il Tuono” Lo spettacolo portato nei teatri da Roberto Vecchioni Problemi di salute per Vecchioni, le date spostate Quattro le date dei concerti di Roberto Vecchioni che hanno subito una riprogrammazione. Nel... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Roberto Vecchioni costretto a rinviare i concerti per problemi di salute, il tour si ferma per due mesi

“Stop al tour”. Roberto Vecchioni, concerti rinviati per motivi di saluteHa attraversato generazioni, epoche musicali e trasformazioni culturali senza mai perdere la sua identità.

Leggi anche: Roberto Vecchioni, rinviate per motivi di salute quattro date del tour

Altri aggiornamenti su Roberto Vecchioni

Roberto Vecchioni, per problemi di salute rinviate le date del tour: cosa succedeBrutte notizie per i fan di Roberto Vecchioni, che dovranno attendere per poter assistere a un concerto dell'artista. A causa di qualche problema di salute, infatti, Vecchioni si ... ilmattino.it

Problemi di salute per Roberto Vecchioni, rinviate le prossime date del tourQualche problema di salute ha costretto Roberto Vecchioni a fermarsi, per un breve periodo di riposo, e a riprogrammare alcune date del suo tour Tra il Silenzio e il Tuono 2026. (ANSA) ... ansa.it