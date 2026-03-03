Roberto Vecchioni costretto a rinviare i concerti per problemi di salute il tour si ferma per due mesi

Roberto Vecchioni ha annunciato il rinvio di quattro concerti previsti nel suo tour, a causa di problemi di salute che lo hanno costretto a fermarsi. La decisione riguarda spettacoli programmati nei prossimi giorni, con la singer che si prenderà una pausa di circa due mesi prima di riprendere il tour. La scelta è stata comunicata ufficialmente dall’artista.

Roberto Vecchioni ha spostato le date di alcuni concerti per problemi di salute. L'annuncio è arrivato dalla pagina Instagram del cantante milanese. Sono quattro i concerti che hanno subito uno spostamento di data. Il cantante ha fatto sapere che si fermerà per un breve periodo prima di riprendere il tour "Tra il Silenzio e il Tuono 2026".

"Stop al tour". Roberto Vecchioni, concerti rinviati per motivi di salute

