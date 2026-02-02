Il poliambulatorio mai nato si trova a Napoli la ferità è sempre più aperta | Qui entrano balordi abbiamo paura

A Napoli, nel quartiere di Pianura, la recinzione di un cantiere abbandonato si presenta aperta e danneggiata in più punti. La struttura, che doveva diventare un poliambulatorio pubblico, resta incompleta e mai aperta al pubblico. I residenti si lamentano: entrano balordi e temono per la loro sicurezza. La situazione si fa sempre più difficile, e nessuno sembra aver trovato una soluzione.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.