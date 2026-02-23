Referendum il Pd di Faenza organizza un incontro con Debora Serracchiani

Il Partito Democratico di Faenza ha organizzato un incontro con Debora Serracchiani per discutere del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. L’evento, intitolato “Le ragioni del no”, si terrà giovedì alle 20.45 nell’aula 4 di Faventia Sales. La serata offrirà ai cittadini un’opportunità per ascoltare e confrontarsi sui motivi che spingono a opporsi alla riforma. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

In vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, giovedì alle 20.45, presso l’aula 4 di Faventia Sales, si terrà l’iniziativa pubblica dal titolo “Le ragioni del no”, un momento di approfondimento e confronto aperto alla cittadinanza. Il dibattito sulle ragioni del 'No' consentirà una trattazione ampia e trasversale degli aspetti giuridici, politici e sociali della riforma costituzionale proposta dal Governo Meloni, approfondendone le possibili implicazioni per la vita democratica e istituzionale del Paese. Al termine della serata sarà dato spazio alle domande e agli interventi del pubblico. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Ospiti: Pier Francesco Bresciani, Università di Bologna, Morena Plazzi: Pubblico Ministero, Debora Serracchiani, deputata PD - facebook.com facebook

Per la deputata democratica, responsabile nazionale giustizia del Pd, Debora Serracchiani, "è un atto molto grave che tradisce il nervosismo che si respira nei palazzi del Governo". x.com