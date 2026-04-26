La Sicilia si presenta come un luogo complesso e contraddittorio, dove la realtà si svela attraverso molteplici sfaccettature. Tra storie di infanzia e difficoltà economiche, tradizioni radicate e desideri di cambiamento, la regione si mostra in tutte le sue sfumature. La narrazione si intreccia con eventi di cronaca nera e con l'espressione culturale, offrendo un quadro variegato che riflette la pluralità di esperienze vissute quotidianamente.

La Sicilia, quando prova a raccontarsi, si moltiplica. Diventa infanzia e miseria, vocazione e desiderio, musica e sangue, provincia e cronaca nera. È da questa frattura che nasce «Palermo di chitarra e coltello» di Giuseppe Sottile (Einaudi, pp.176 €15,50): un libro che non si limita a inseguire la memoria personale, ma la trasforma in una mappa sentimentale dell’isola. Giornalista siciliano di lungo corso e fine osservatore dei costumi, Sottile racconta i seminaristi e i musicanti, i muli soppiantati dalla Moto Ape, la scoperta del mare e poi, più avanti, la Palermo dei cronisti dell’Ora e dei morti ammazzati. «Io racconto queste storie...🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Quella Sicilia minuta che non t’aspetti: parola al giornalista Giuseppe Sottile

Notizie correlate

Distretto agrumi di Sicilia, al via il progetto editoriale digitale “Sicilia che non t’aspetti”Il Distretto produttivo agrumi di Sicilia avvia il progetto editoriale digitale “Sicilia.

Leggi anche: Samsung Galaxy S26 Ultra: data d’uscita, batteria e quella “brutta” sorpresa che non ti aspetti