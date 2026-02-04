La Samsung ha annunciato che il Galaxy S26 Ultra sarà presentato ufficialmente il 25 febbraio 2026. L’attesa è alta tra gli appassionati, che sperano in novità importanti. Nel frattempo, circolano già voci su alcune sorprese, ma anche su una batteria che non convince del tutto. La strada verso il nuovo modello si fa sempre più calda.

L’attesa per il Samsung Galaxy S26 Ultra è alle stelle. Con una data di presentazione ormai fissata ufficiosamente per il 25 febbraio 2026, i fan del colosso coreano si aspettano una rivoluzione. Tuttavia, le ultime fughe di notizie suggeriscono che quest’anno la strategia di Samsung sarà conservativa su alcuni fronti chiave, pur regalando qualche gioia inaspettata sul prezzo. Se speravate in una batteria infinita o in una ricarica magnetica nativa stile iPhone, potreste dover ridimensionare le vostre aspettative. Analizziamo nel dettaglio luci e ombre del prossimo re degli smartphone Android. Samsung Galaxy S26 Ultra: data, prezzi e la nuova “Privacy a livello di pixel”. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Samsung Galaxy S26 Ultra: data d’uscita, batteria e quella “brutta” sorpresa che non ti aspetti

Approfondimenti su Samsung Galaxy S26 Ultra

Il Samsung Galaxy S26 Ultra diventa subito il protagonista delle notizie di inizio 2026.

La data di uscita del Samsung Galaxy S26 è stata annunciata, con il lancio previsto in Europa a marzo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Samsung Galaxy S26 Ultra

Argomenti discussi: Samsung Galaxy S26, quando arriva e cosa aspettarsi; Samsung Galaxy S26 Ultra, svelate tutte e quattro le colorazioni regolari; Samsung svela i Galaxy S26 prima del lancio: data e prezzi anticipati; Samsung Galaxy S26: prezzi e modelli nelle nuove anticipazioni.

Galaxy S26 Ultra, Samsung ci dà un assaggio di cosa può fare la fotocameraAlla presentazione dei Galaxy S26, che salvo sorprese si terrà il 25 febbraio, manca sempre meno. E infatti Samsung ha azionato gli ingranaggi del marketing, e ha scelto di farci vedere in anteprima a ... hdblog.it

Le immagini di Samsung Galaxy S26 Ultra mostrano quattro versioni a coloriIl Samsung Galaxy S26 Ultra è apparso in nuove immagini in quattro colori, tra cui Sky Blue e Cobalt Violet. Probabilmente queste immagini non sono foto ufficiali del prodotto, ma le fughe di noti ... notebookcheck.it

Samsung Galaxy S26 Ultra, svelate tutte e quattro le colorazioni "regolari" x.com

Nuove anticipazioni su Samsung Galaxy S27 Ultra. Cos'è Polar ID - facebook.com facebook