Quel neonato di Bergamo non è stato abbandonato Ci è stato consegnato per avere un altro futuro

Domenica scorsa, un neonato è stato affidato alla struttura della “Culla per la vita” a Bergamo, un luogo predisposto per accogliere i bambini in modo sicuro e discreto. La consegna è avvenuta nel rispetto delle procedure previste, garantendo tutela e riservatezza sia per il neonato che per la persona che lo ha lasciato. La struttura è stata creata per offrire un’alternativa a chi si trova in difficoltà nel gestire la nascita di un bambino.

Domenica scorsa, nella mia città di Bergamo, è stato lasciato un neonato nella «Culla per la vita», una struttura realizzata per permettere alle donne in difficoltà di lasciare, totalmente protetti, i neonati, nel pieno rispetto della sicurezza del bambino e della privacy di chi lo deposita. Sul territorio nazionale ce ne sono circa 60. Dotata di riscaldamento e di comfort, oltre che di sensori di allarme 24 ore su 24, garantisce immediato soccorso. A Bergamo è presente dal 2007, per iniziativa dell'Associazione Italiana Donne Medico, in collaborazione con il Comune, la Diocesi, il Centro di aiuto alla vita. Venne collocata presso il Monastero delle Suore Domenicane di clausura, Matris Domini.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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"Mi avevano detto che, una volta nato Léo, avrei dovuto separarmi da Bruno. « Un cane diventa geloso. » « Un cane non ha posto accanto a un neonato. » Quelle voci non conoscono Bruno. Bruno non è soltanto un cane. È un’anima fedele, un cuore imm - facebook.com facebook