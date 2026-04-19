Neonato lasciato nella Culla per la vita a Bergamo il biglietto della madre | Sei stato tanto amato

A Bergamo, un neonato è stato abbandonato nella Culla per la vita, accompagnato da un biglietto scritto dalla madre che recita:

Neonato affidato alla Culla per la vita a Bergamo con una lettera della madre. Sta bene ed è stato portato in ospedale. È il secondo caso dal 2023.🔗 Leggi su Fanpage.it

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ANSA.it. . Neonato lasciato nella culla per la vita a Bergamo, lettera della madre: "Sei stato tanto amato". Il piccolo sta bene e ha mangiato. #ANSA facebook

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