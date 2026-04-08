Il 8 aprile 2026 ricorre il secondo anniversario dell'incidente a Suviana, un evento che ha attirato l'attenzione sulla centrale della zona. In questa occasione, il presidente della Regione Emilia-Romagna ha dichiarato che il sito non può essere abbandonato e deve avere un futuro. La giornata ha visto anche un appello della Cgil, sottolineando l'importanza di un intervento per la struttura coinvolta.

Bologna, 8 aprile 2026 – La centrale di Suviana non può non avere un futuro. Nel giorno del secondo anniversario dal terribile incidente di Suviana e dopo l’appello della Cgil è il chiaro messaggio lanciato dal presidente alla Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale. Il governatore è tornato a parlare della strage all’interno della centrale Enel di Bargi, in cui persero la vita sette operai, a margine di una conferenza stampa in viale Aldo Moro. “Come Regione ci facciamo carico degli appelli e vogliamo rilanciare – ha detto il presidente – uno è ovviamente quello del futuro del sito, e peraltro è una procedura amministrativa di competenza della Regione”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Strage di Suviana, de Pascale: “Quel sito non può non avere un futuro. Non deve essere abbandonato”

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Grazie al Resto del Carlino per aver pubblicato le mie considerazioni sulla strage di Suviana - facebook.com facebook