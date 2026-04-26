Quel meraviglioso prato a Monza con 1.000 papaveri fiordalisi blu e una poltrona

A Monza, un prato si distingue per la sua straordinaria bellezza: circa mille papaveri rossi e fiordalisi blu si mescolano insieme creando un quadro colorato. Al centro del prato si trova una poltrona, collocata tra i fiori. Questa scena è il risultato del lavoro di un gruppo di donne e ragazze della zona, che hanno curato con attenzione il giardino. La composizione è visibile e apprezzabile da chi si avvicina.