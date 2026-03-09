A Monza è sbocciato un prato con 700 fiori molto speciali

A Monza, nel quartiere di San Fruttuoso, i residenti si sono svegliati trovando davanti alle loro case un prato di circa 700 fiori. Si tratta di fiori molto speciali, che hanno coperto una vasta area e hanno attirato l’attenzione di chi vive nella zona. La scena ha colto di sorpresa chi si è trovato davanti questa fioritura improvvisa e colorata.

Svegliarsi la mattina con un meraviglioso prato fiorito. È questa la sorpresa che si sono ritrovati davanti a casa i residenti del quartiere di San Fruttuoso, a Monza. Domenica, 8 marzo, si sono svegliati ammirando un meraviglioso prato fiorito in viale Lombardia, angolo via Risorgimento proprio all’ingresso del quartiere. Un omaggio alle donne in occasione della festa dell’8 marzo. Una meravigliosa distesa di fiori realizzati all’uncinetto che già, in passato, hanno allietato (e fatto riflettere) chi nel quartiere vive o è di passaggio. L’opera è stata realizzata dalle volontarie dell’associazione “Nodo in nodo” che già in occasione del 25 aprile o del 25 novembre fanno fiorire un angolo del quartiere. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

