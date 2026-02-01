Dal volo di Chagall a Sanremo ’58 | Nel blu dipinto di blu è ancora quel capolavoro che cantiamo tutti

Nel 1958, durante il Festival di Sanremo, Domenico Modugno porta sul palco una canzone che diventa subito un’icona mondiale: “Nel blu, dipinto di blu”. La sua interpretazione conquista il pubblico e la critica, ma la storia dietro il brano inizia molto prima, ispirata da un quadro di Chagall. La melodia nasce da un’idea di Franco Migliacci, che si lasciò affascinare da un dipinto di Marc Chagall, e il risultato si trasforma in uno dei pezzi più conosciuti e cantati di tutti i tempi.

Nel blu, dipinto di blu è la canzone italiana più nota al mondo, c’è poco da dire al riguardo. Scritta da Franco Migliacci nel 1957 e portata al successo da Domenico Modugno in una leggendaria edizione del Festival di Sanremo 1958 (era il primo febbraio), Volare, questo il titolo con cui viene sempre presentata, nacque da una suggestione dell’autore per un dipinto di Marc Chagall, Le coq rouge dans la nuit. Almeno questo è quanto si disse all’inizio. Nel celebre quadro sono immortalati due innamorati che volano nel cielo infinito, verso un abbraccio che li riunirà. Successivamente si parlò di un incubo di Migliacci, legato a un periodo sentimentale non spensierato, poi rielaborato. 🔗 Leggi su Cultweb.it

