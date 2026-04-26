Quel giorno, il presidente della Repubblica si trovava da solo e ha commentato i sei anni trascorsi dalla pandemia di Covid-19, paragonandoli a uno tsunami. Laureato in medicina e chirurgia e specializzato in malattie infettive all’università di Udine, è stato allievo del professor Viale. Le sue parole richiamano l’attenzione sulla memoria collettiva e sulle lezioni che, secondo lui, sono state dimenticate nel tempo.

Laureato in medicina e chirurgia e specializzato in malattie infettive all’università di Udine. Allievo del prof Viale. Nel 2016 è in Friuli Occidentale (Pordenone) dove fonda l’Unità di Malattie Infettive. Da marzo 2025 coordinatore del progetto rete malattie infettive di Ferrara. Batteri e virus, un mondo che cambia, si evolve, muta, un mondo sotto gli occhi ogni giorno del dottor Massimo Crapis. Aprile 2020, per la prima volta il segno meno nel numero dei positivi. Per la prima volta il calo dei ricoveri in terapia intensiva. Mattarella, solo, con la mascherina, il 25 aprile annuncia la fase due. Segnali, ma non è finita. Lei dov’era? "Credo che per molti di noi infettivologi in prima linea il tempo della pandemia si sia dilatato enormemente per cui ricordiamo molto bene ogni singolo giorno di quanto accaduto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quel giorno Mattarella era solo: "Covid, sei anni dopo lo tsunami. Lezione che abbiamo dimenticato"

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