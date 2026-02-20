Sei anni fa il primo malato di Covid sei anni dopo le stesse menzogne per cancellare il ricordo delle colpe
Sei anni fa, il caso di un uomo considerato il primo malato di Covid ha attirato grande attenzione mediatica, alimentando la narrazione ufficiale. Ora, a distanza di tempo, si ripropongono le stesse bugie per cancellare eventuali responsabilità e mantenere vivo il ricordo di quella vicenda. La commemorazione di questa figura pubblica viene utilizzata per rafforzare un racconto che molti considerano manipolato. La questione rimane al centro di polemiche e discussioni, mentre l’interesse pubblico si sposta su come si sia evoluta la comunicazione ufficiale.
La propaganda di regime non conosce limiti né di decenza né di colore politico: dopo sei anni si celebra, si festeggia “il primo malato di Covid” e le istituzioni tutte, che da quel giorno e per sempre le sbagliarono tutte, che si macchiarono di errori, omissioni, fino ad autentici crimini, si esaltano al ricordo: se la cantano e se la suonano: siamo stati stoici, eroici, abbiamo salvato il Paese, se non era per noi. Salvato non si direbbe, più chiudevano e vaccinavano e più la pandemia chissà come mai si dispiegava. Ma tutti eroi, le infermiere da Dubai come le istituzioni inadeguate, i medici fatti cavalieri da Mattarella e quelli finiti intubati, “adesso so cosa prova un paziente”.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
