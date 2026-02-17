La storia di Maggie il cane che non aveva o quasi il cervello | Lo abbiamo scoperto solo dopo sei anni

Maggie, il cane che ha trascorso 12 anni con il 95% del cranio riempito di liquido invece di tessuto cerebrale, è sopravvissuta grazie a un intervento medico raro e fortunato. I suoi proprietari hanno scoperto la condizione solo dopo sei anni, quando hanno notato che il cane aveva difficoltà a muoversi e rispondere agli stimoli. Un caso incredibile che ha spinto i veterinari a intervenire con una procedura innovativa, consentendo a Maggie di vivere una vita normale nonostante le aspettative iniziali.

Maggie, un Mini Australian Shepherd, ha vissuto fino a 12 anni con il 95% del cranio occupato da liquido invece che da cervello: "È stata il nostro miracolo medico strambo". Com'è possibile un evento del genere! La storia di Maggie ha lasciato a bocca aperta la comunità veterinaria dopo che si è scoperto che aveva vissuto con una diagnosi che sfida ogni logica. Nel 2018, dopo aver sofferto di convulsioni a sei anni, una risonanza