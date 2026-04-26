In un villaggio del Libano meridionale, un soldato israeliano viene ripreso mentre danneggia una statua del Cristo in croce. Il filmato mostra l'azione, avvenuta in un'area controllata dagli estremisti del partito di Dio. La scena si distingue per la sua brutalità e per il fatto che la statua, simbolo religioso, viene distrutta sotto gli occhi di un commilitone. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione e conflitto nella regione.

Dopo le distruzioni, le deportazioni, gli stupri, le innumerevoli uccisioni e le violenze gratuite di cui i soldati dell’Idf si sono resi responsabili a Gaza e in Libano, tanto il clamore suscitato dall’episodio quanto le scuse governative suonano paradossali, grottesche, se non addirittura indecenti. Spetterebbe comunque ai cristiani, invece che affrettarsi a donare una nuova statua (come ha fatto il contingente italiano di Unifil), ricordare, lo scrivo con convinzione ma da non credente, quanto più Cristo vi sia in ognuna delle vittime innocenti (e anche in quelle colpevoli) di questa guerra che in qualunque immagine sacra. Innumerevoli moschee e luoghi di culto a Gaza e in Cisgiordania sono stati demoliti o vietati alla frequentazione dei fedeli senza che in occidente si sollevasse alcuna ondata di indignazione.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Quel Cristo demolito che disturba più dei crimini di guerra

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