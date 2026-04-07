Un soldato australiano, noto per aver ricevuto numerose decorazioni, è stato formalmente accusato di aver commesso crimini di guerra tra il 2009 e il 2012 in Afghanistan. Le accuse riguardano presunte azioni violente durante il periodo in cui l’esercito australiano era coinvolto nel conflitto nel paese. La vicenda si aggiunge a un’indagine più ampia sulle operazioni militari e sui comportamenti delle truppe durante la presenza internazionale.

Li avrebbe commessi fra il 2009 e il 2012 in Afghanistan, durante l’invasione guidata dall’esercito degli Stati Uniti: ora rischia l'ergastolo L’ex soldato delle forze speciali australiane Ben Roberts-Smith, che nel paese è considerato un eroe di guerra, è stato arrestato all’aeroporto di Sydney e accusato di crimini di guerra e altri reati: le accuse riguardano tre episodi avvenuti in Afghanistan fra il 2009 e il 2012, durante l’invasione del paese guidata dall’esercito degli Stati Uniti. Non è chiaro se al momento dell’arresto Roberts-Smith stesse per imbarcarsi su un volo internazionale. In caso di condanna la pena massima per i reati di cui è accusato è l’ergastolo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Uno dei soldati più decorati d’Australia è stato accusato di crimini di guerra

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