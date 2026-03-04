Mohamed Sama Hamza studenti della Statale intrappolati a Gaza Ogni giorno imparo vocaboli nuovi in italiano | così mi aggrappo al sogno

Mohamed, Sama e Hamza sono studenti della Statale attualmente intrappolati a Gaza, mentre cercano di mantenere viva la speranza. Ogni giorno imparano nuovi vocaboli in italiano, un modo per affrontare la difficile situazione e coltivare il sogno di un futuro diverso. La loro quotidianità è segnata dall’attesa e dai ritardi, con la domanda che ricorre ogni mattina: quando potrà riprendere la loro vita normale.

Milano – “Siamo esausti. Mi sveglio con il peso dell’attesa e la delusione dei continui ritardi. Apro gli occhi ogni mattina con una domanda: quando ricomincerà la mia vera vita?”. Mohamed Al Najjar studia Medicina e, sulla carta, è già uno studente della Statale, ma è tra i dieci ragazzi gazawi che da ottobre aspettano di poter partire per raggiungere i 21 compagni palestinesi che sono già a Milano. La situazione di impasse è stata fatta presente anche ieri in Consiglio regionale, in un’interrogazione di Luca Paladini (Patto Civico). Temono di restare inchiodati lì “Gli studenti rimasti a Gaza sono in preda allo sconforto per gli effetti di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

