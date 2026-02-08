Isola Farnese 160 abitanti intrappolati da un mese c’è anche Tinto Brass | Sembra di essere in locdown

Da un mese, gli abitanti di Isola Farnese vivono bloccati in paese. La strada principale è deserta, le poche attività commerciali sono chiuse, e la gente si sente intrappolata. Tra i residenti c’è anche Tinto Brass, che commenta: “Sembra di essere in lockdown”. La situazione resta tesa, e nessuno sa quando potrà tornare alla normalità.

Nel cuore del XV Municipio di Roma, a pochi passi dalla frenesia della Capitale, sorge Isola Farnese, un borgo medievale che sembra uscito da una fiaba. Oggi, però, questo gioiello nel Parco di Veio sta vivendo un incubo: una doppia frana ha sventrato l’unica via d’accesso, trasformando il villaggio in una prigione dorata per i suoi 160 residenti. Dal 29 gennaio scorso, tonnellate di tufo e terra hanno invaso la carreggiata proprio mentre erano in corso i lavori di messa in sicurezza, rendendo il passaggio impossibile per qualsiasi veicolo. L’isolamento ha creato una situazione surreale. I cittadini non possono andare al lavoro, le scuole sono sbarrate e persino fare la spesa è diventata un’impresa epica. 🔗 Leggi su Cultweb.it

