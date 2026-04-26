Quegli incontri della premier per cucire sponde nel Mediterraneo

La premier ha avuto incontri in diverse occasioni per rafforzare i legami tra i paesi del Mediterraneo. Questi incontri sono stati dedicati a discutere di cooperazione e di questioni condivise tra le nazioni della regione. Il Mediterraneo, considerato il cuore storico dell’Europa, continua a essere un punto di riferimento per le relazioni tra i paesi limitrofi, mentre l’Atlantico rappresenta un orizzonte più ampio. La volontà di collaborare si manifesta attraverso incontri e accordi ufficiali.

Cucire sponde. Il Mediterraneo è il vecchio cuore dell’Europa, l’Atlantico un orizzonte e si può essere europei anche senza sbandierarlo. I numeri non dicono mai tutto, ma ce n’è uno che racconta meglio di qualsiasi analisi politica come Giorgia Meloni si sta muovendo in questa stagione di caos globale. Il numero è 10. Dieci spedizioni di gas naturale liquefatto che il Qatar non consegnerà all’Italia entro la metà di giugno. Non rimandate. Annullate. Qatar Energy si è arresa dopo che gli attacchi iraniani sul complesso di Ras Laffan hanno messo fuori uso il 17 per cento delle esportazioni totali di gpl del paese, con un recupero che richiederà tra i tre e i cinque anni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Quegli incontri della premier per cucire sponde nel Mediterraneo The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Notizie correlate Comiso, nuova capitale della pace nel cuore del MediterraneoLa cittadina di Comiso, situata nella provincia di Ragusa, è stata designata ufficialmente come Città della Pace, con l’impegno formale di ospitare... Leggi anche: La nuova postura muscolare (e nucleare) della Francia nel Mediterraneo