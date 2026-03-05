La nuova postura muscolare e nucleare della Francia nel Mediterraneo

La Francia ha modificato la sua posizione nel Mediterraneo in risposta all’offensiva israelo-americana contro la Repubblica islamica, successiva all’uccisione dell’ayatollah Ali Khamenei. Parigi ha deciso di assumere un ruolo più attivo, rompendo con l’atteggiamento ambiguo di epoca mitterandiana e adottando un approccio più deciso in questa regione. La mossa segna un cambiamento nelle sue politiche strategiche e militari.

(Parigi). La crisi apertasi con l'offensiva israelo-americana contro la Repubblica islamica e l'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei ha spinto Parigi a rompere gli indugi e a far pendere l'ambiguità strategica di mitterandiana memoria verso una forma di interventismo più marcato. Parlando alla nazione il presidente francese Emmanuel Macron ha scelto la via dell'equilibrismo: da un lato la condanna dell'operazione condotta «al di fuori del diritto internazionale» dall'asse USA-Israele con attribuzione della responsabilità primaria dell'escalation all'Iran, accusato di aver sviluppato capacità nucleari e balistiche destabilizzanti e di aver alimentato una rete regionale di milizie armate.