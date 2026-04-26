Dopo dodici anni di assenza, Nick Oliveri è tornato a esibirsi con i Queens of the Stone Age durante un concerto in California, nell'ambito del Catombs Tour. La sua presenza sul palco ha attirato l'attenzione dei fan, segnando il suo ritorno alla band. Questa esibizione rappresenta un momento importante per il gruppo, che ha ripreso a esibirsi con uno dei membri storici.

? Cosa sapere Nick Oliveri torna sul palco con i Queens of the Stone Age in California.. L'incontro durante il Catombs Tour segue dodici anni di assenza dal gruppo.. Venerdì sera al Joshua Tree Retreat Center in California, Nick Oliveri è tornato sul palco con i Queens of the Stone Age dopo dodici anni di assenza. L’incontro tra i due fondatori è avvenuto durante il Catacombs Tour, portando sul palco il brano Auto Pilot tratto dall’album Rated R del 2000. Il momento della reunion è stato introdotto da Josh Homme, che ha presentato l’ex componente della band come una delle persone a lui più care. Durante l’esecuzione del pezzo del 2000, Oliveri non ha suonato il basso, ma si è occupato del canto insieme a Homme e al bassista attuale Michael Shuman.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Queens of the Stone Age: Nick Oliveri torna sul palco dopo 12 anni

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