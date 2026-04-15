I pescaresi hanno una qualità della vita alta ma le opportunità lavorative sono limitate

A Pescara, la qualità della vita si posiziona tra le più alte, ma le possibilità di impiego risultano scarse. La città viene classificata come “Low pressure” in uno studio di Unobravo, che indica ritmi di vita più tranquilli e meno stressanti. Nonostante ciò, la ricerca mostra una discrepanza tra il livello di benessere e le opportunità di lavoro disponibili per i residenti.

Anche se la qualità della vita a Pescara è alta, il lavoro sembra scarseggiare. La città, secondo l’ultima analisi multidimensionale di Unobravo, è descritta come “Low pressure”, associata a ritmi di vita generalmente più contenuti.Tuttavia, come anticipato, alcuni indicatori, come il tasso di.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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Messina ai vertici per equilibrio tra vita e lavoro, ma restano limiti nelle opportunità lavorativeIl work-life balance non è più soltanto uno slogan aziendale, ma un indicatore sempre più concreto del benessere psicologico e sociale dei territori.

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