Quartu un dolce per l’angelo | il gesto d’amore per un bimbo mai nato

A Quartu, Anteas e Catering d’Autore si sono uniti per celebrare il decimo anniversario di un bambino mai nato. L’evento ha coinvolto la comunità locale nel ricordo di un bambino che non ha visto la luce, attraverso un gesto simbolico di affetto e memoria. La cerimonia si è svolta in modo sobrio e rispettoso, con la partecipazione di diverse persone che hanno condiviso il momento di commemorazione.

?? Cosa sapere Anteas e Catering d’Autore celebrano a Quartu il decimo compleanno di un bambino mai nato. L'iniziativa contro la violenza gestazionale sostiene la madre e i figli della vittima. A Quartu, l'associazione Anteas e il Catering d’Autore hanno organizzato una cerimonia simbolica per celebrare il decimo compleanno di un bambino che non ha mai potuto vivere, trasformando il dolore per una vita spezzata in un gesto di vicinanza collettiva. Il silenzio che spesso avvolge le tragedie f .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Quartu, un dolce per l’angelo: il gesto d’amore per un bimbo mai nato Notizie correlate L'amore mai sbocciato di Cesena per il 'gentleman' Mignani, dalla "sconfitta dolce" alla contestazione della Curva MareL'epilogo amaro era scontato da settimane e forse avrebbe avuto più senso dopo sconfitte come quella con lo Spezia o col Monza Un amore mai sbocciato... Fellini a Roma: la benedizione per un amore mai natoUn incontro casuale a Roma, nel maggio del 1992, ha segnato per sempre la vita di due giovani amici trasferiti dalla Sicilia alla capitale. Una raccolta di contenuti Si parla di: La Cantina di Quartu celebra i suoi 100 anni al Vinitaly. La Cantina di Quartu celebra i suoi 100 anni al VinitalyLa Cantina di Quartu compie cento anni e celebra la ricorrenza al Vinitaly. Un secolo di storia cooperativa per l azienda coi vigneti che si estendono tra Quartu Sant'Elena, Maracalagonis e Sinnai. (A ... ansa.it Quartu, un progetto per i bambini dei campi profughi palestinesiUn programma dedicato ai bambini dei campi profughi palestinesi, orientato allo sviluppo generale dell'infanzia e al miglioramento dell’istruzione. ‘Scuola Alternativa 2.0’ è il progetto messo in ... unionesarda.it