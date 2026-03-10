Fellini a Roma | la benedizione per un amore mai nato

Nel maggio del 1992, a Roma, due giovani amici provenienti dalla Sicilia si sono incontrati in modo casuale, evento che ha avuto un impatto duraturo sulla loro vita. La scena si è svolta nella capitale italiana, dove il legame tra loro si è consolidato nel tempo. Questo episodio rappresenta un momento chiave nella narrazione della loro storia personale, lasciando un segno indelebile nel loro percorso.

Un incontro casuale a Roma, nel maggio del 1992, ha segnato per sempre la vita di due giovani amici trasferiti dalla Sicilia alla capitale. Federico Fellini, il grande regista, ha riconosciuto in Paolo e Raffaella una storia d’amore mai dichiarata e ne ha benedetto il sentimento nascosto. L’episodio si è svolto lungo via Margutta, quella strada dei pittori dove i due studenti universitari avevano l’abitudine di fermarsi davanti a un quadro esposto al rovescio. Il regista, notando la loro complicità silenziosa, ha lasciato loro un messaggio di speranza prima di scomparire come un fantasma. La geometria dell’incontro: da Scicli a Roma. Tutto inizia con il trasferimento di due diciannovenni che hanno cambiato radicalmente il proprio orizzonte geografico e culturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

