Un incontro casuale a Roma, nel maggio del 1992, ha segnato per sempre la vita di due giovani amici trasferiti dalla Sicilia alla capitale. Federico Fellini, il grande regista, ha riconosciuto in Paolo e Raffaella una storia d’amore mai dichiarata e ne ha benedetto il sentimento nascosto. L’episodio si è svolto lungo via Margutta, quella strada dei pittori dove i due studenti universitari avevano l’abitudine di fermarsi davanti a un quadro esposto al rovescio. Il regista, notando la loro complicità silenziosa, ha lasciato loro un messaggio di speranza prima di scomparire come un fantasma. La geometria dell’incontro: da Scicli a Roma. Tutto inizia con il trasferimento di due diciannovenni che hanno cambiato radicalmente il proprio orizzonte geografico e culturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fellini a Roma: la benedizione per un amore mai nato

