Quartu piange Gian Carlo Locci | addio a un simbolo del Comune

A Quartu Sant’Elena si piange la perdita di Gian Carlo Locci, un funzionario comunale molto conosciuto nella comunità. La notizia della sua scomparsa è stata confermata nelle ultime ore, lasciando vuoto tra colleghi e cittadini che lo avevano incontrato nel corso degli anni. La sua morte ha suscitato reazioni di cordoglio tra chi aveva avuto modo di collaborare con lui o di conoscerlo nel tessuto locale.

? Cosa sapere Gian Carlo Locci, funzionario comunale di Quartu Sant’Elena, è deceduto nelle ultime ore.. Il sindaco Graziano Milia e la comunità locale piangono un pilastro dell'amministrazione cittadina.. Gian Carlo Locci lascia un vuoto profondo negli uffici di Quartu Sant’Elena dopo la sua scomparsa comunicata nelle ultime ore, scuotendo l’intera comunità del sud Sardegna. Il lutto che ha colpito il territorio non riguarda solo una funzione amministrativa, ma tocca le radici stesse della vita cittadina. La notizia della perdita di Locci si è propagata ben oltre i confini familiari, raggiungendo ogni angolo della provincia e trasformando il dolore privato in un sentimento collettivo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Quartu piange Gian Carlo Locci: addio a un simbolo del Comune Notizie correlate Il mondo della musica piange Gian Carlo GualdiSan Martino in Rio (Reggio Emilia), 24 febbraio 2026 – E’ in lutto il mondo della musica per la scomparsa di Gian Carlo Gualdi, 90 anni, musicista,... Addio a Gian Carlo Gualdi, fratello del grande musicista Henghel. Il ricordo di Tirelli: "A Sanremo salì sul palco con Louis Armstrong"Forte cordoglio, a San Martino in Rio, per la scomparsa di Gian Carlo Gualdi, 90 anni, che con il suo impegno aveva contribuito alla nascita e alla...