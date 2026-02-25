Gian Carlo Gualdi, morto a 90 anni, ha lasciato un segno importante nel suo paese, San Martino in Rio, per aver dedicato gran parte della vita all’Archivio dedicato al fratello Henghel, musicista di fama. La sua passione e il suo impegno hanno permesso di preservare e diffondere il patrimonio musicale della famiglia. Tirelli ricorda il suo ruolo fondamentale nel progetto e il suo gesto di salire sul palco di Sanremo con Louis Armstrong.

Forte cordoglio, a San Martino in Rio, per la scomparsa di Gian Carlo Gualdi, 90 anni, che con il suo impegno aveva contribuito alla nascita e alla valorizzazione dell’ Archivio dedicato al fratello, il celebre musicista Henghel Gualdi, ospitato alla Rocca Estense, nel suo paese di residenza. "Gian Carlo Gualdi – dice il sindaco Paolo Fuccio a nome dell’amministrazione comunale – ha saputo custodire e trasmettere alla comunità un patrimonio musicale di grande valore. Grazie a lui è stato possibile realizzare un luogo unico, punto di incontro e studio per clarinettisti provenienti da tutta Italia, che possono oggi consultare una raccolta eccezionale di spartiti appartenuti all’illustre concittadino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il mondo della musica piange Gian Carlo GualdiGian Carlo Gualdi, musicista e compositore di 90 anni, è morto a causa di problemi di salute che lo avevano indebolito negli ultimi mesi.

Argomenti discussi: Gian Carlo Gualdi è morto, l’addio del mondo della musica; Addio a Gian Carlo Gualdi, fratello del grande musicista Henghel. Il ricordo di Tirelli: A Sanremo salì sul palco con Louis Armstrong.

