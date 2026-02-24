Il mondo della musica piange Gian Carlo Gualdi

Da ilrestodelcarlino.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gian Carlo Gualdi, musicista e compositore di 90 anni, è morto a causa di problemi di salute che lo avevano indebolito negli ultimi mesi. La sua scomparsa colpisce il mondo della musica, che lo ricorda per le sue composizioni e le collaborazioni con artisti famosi. Gualdi aveva contribuito a numerose registrazioni e concerti, lasciando un segno indelebile nel panorama musicale. La sua perdita rappresenta una grande perdita per gli appassionati e i colleghi.

il mondo della musica piange gian carlo gualdi
© Ilrestodelcarlino.it - Il mondo della musica piange Gian Carlo Gualdi

San Martino in Rio (Reggio Emilia), 24 febbraio 2026 – E’ in lutto il mondo della musica per la scomparsa di Gian Carlo Gualdi, 90 anni, musicista, compositore, fratello di Henghel Gualdi, deceduto alcuni anni fa e ancora ricordato come uno tra i migliori clarinettisti a livello internazionale. Forte il cordoglio a San Martino in Rio, dove Gualdi abitava e dove aveva contribuito a fondare l’Archivio dedicato al fratello. Il sindaco Paolo Fuccio ricorda l’amico compaesano come colui che aveva saputo custodire e trasmettere alla comunità un patrimonio musicale di grande valore. Grazie a lui è stato possibile realizzare un luogo unico, punto di incontro e studio per clarinettisti provenienti da tutta Italia, che possono consultare una raccolta eccezionale di spartiti appartenuti all’illustre concittadino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Il mondo della musica piange Chris Rea. Il cantante britannico è morto a 74 anni

Leggi anche: Il mondo della musica piange "Dj Mozart", co-fondatore dei "Jestofunk" e figura storica di Paradiso e New Jimmy

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Lutto nel mondo della musica rock nell’isola: è morto Massimo Antonucci; Il mondo della musica piange Billy Steinberg, autore di hit come Like a Virgin e True Colors; Studiare a New York 1; Addio Dj Dave, il mondo della musica torinese in lutto.

Il mondo della musica contro Dolce&GabbanaIl mondo della musica contro Dolce&Gabbana. La casa di moda italiana è sempre stata una delle più apprezzate ad Hollywood e dal mondo della musica. Ma a quanto pare le cose potrebbero cambiare nei ... 105.net

È morto Prince. Il mondo della musica in lutto per la scomparsa del Genio di MinneapolisIl mondo della musica piange la scomparsa di Prince. A dare la notizia della sua morte è stato il sito di gossip TMZ. Prince era stato ricoverato nei giorni scorsi ed era stato anche costretto ad ... 105.net