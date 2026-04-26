Quanti soldi guadagna Tadej Pogacar con la vittoria alla Liegi? Montepremi simbolico ma con Sanremo e Fiandre…

Tadej Pogacar ha conquistato la vittoria alla Liegi-Bastogne-Liegi 2026, una delle quattro Classiche Monumento del calendario ciclistico. La gara si è svolta con un percorso che ha regalato molte emozioni e sorprese, portando alla vittoria un corridore che ha dominato la corsa. La vittoria, tuttavia, non ha comportato un premio in denaro elevato, ma potrebbe aver portato benefici in termini di sponsorizzazioni e contratti futuri, considerando il prestigio della gara.

Tadej Pogacar ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi 2026, quarta Classica Monumento della stagione che ha vissuto su una sceneggiatura davvero imprevedibile e altamente spettacolare. Il fuoriclasse sloveno si è trovato costretto a inseguire un gruppo di 50 fuggitivi della prima ora, tra cui era presente il belga Remco Evenepoel, tra i rivali più accreditati della vigilia: vantaggio massimo di quattro minuti e grande lavoro per il plotone, che è comunque riuscito a completare l’inseguimento. Il capitano della UAE Emirates ha operato un micidiale attaccato sulla Redoute, proprio come era riuscito a fare nelle ultime due edizioni, ma non è riuscito a staccare la giovane promessa francese Paul Seixas.🔗 Leggi su Oasport.it

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