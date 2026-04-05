Quanti soldi guadagna Tadej Pogacar per la vittoria al Giro delle Fiandre? Milano-Sanremo replicata E l’ipotesi filotto…

Tadej Pogacar si conferma protagonista nel mondo del ciclismo, conquistando la vittoria al Giro delle Fiandre e attirando l’attenzione sulla sua recentissima prestazione alla Milano-Sanremo. La sua presenza in gara ha suscitato interesse tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, mentre si discute sui premi economici legati ai successi nelle competizioni di alto livello. La possibilità di un filotto di vittorie continua a essere oggetto di analisi e discussione.

Il risultato è enorme dal punto di vista agonistico e sportivo, ma il risvolto economico non è equiparabile al prestigio di un trionfo in uno degli eventi ciclistici più importanti della stagione: il montepremi per il vincitore del Giro delle Fiandre è pari a 20.000 euro. Salvo eccezioni, questo è l’assegno che spetta a chi sale sul gradino più alto del podio in una Monumento (era successo anche alla Milano-Sanremo), meno del doppio rispetto a quando viene garantito a un successo di tappa in un Grande Giro (11.000 euro). Questa è la somma in denaro che spetta a Tadej Pogacar, ma stiamo parlando esclusivamente dell’assegno garantito dagli organizzatori. 🔗 Leggi su Oasport.it

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