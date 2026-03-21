Quanti soldi guadagna Tadej Pogacar per la vittoria alla Milano-Sanremo? Montepremi stipendio annuo e sponsor | tutte le cifre

Tadej Pogacar ha vinto la Milano-Sanremo 2026, una delle più importanti classiche del ciclismo. La gara ha visto una corsa ricca di emozioni e colpi di scena, con il ciclista sloveno che ha conquistato il traguardo in modo spettacolare. La vittoria ha attirato l’attenzione anche sugli aspetti economici legati alla sua carriera, tra cui il montepremi, lo stipendio annuo e gli sponsor.

Tadej Pogacar ha vinto la Milano-Sanremo 2026, prima Classica Monumento della stagione che ha vissuto su una sceneggiatura davvero imprevedibile e altamente spettacolare. Il fuoriclasse sloveno è caduto in uscita da Imperia, in uno dei tratti in cui è fondamentale mantenere alta l’attenzione e in cui è davvero molto semplice incappare in un incidente. Il Campione del Mondo, con il pantaloncino squarciato sul lato sinistro, è rimontato in sella, ha mantenuto la lucidità e con caparbietà ha recuperato una trentina di secondi di distacco dal gruppo principale. Il capitano della UAE Emirates ha risalito il plotone sulle battute iniziali della Cipressa, ha inanellato una serie di sorpassi in stile MotoGP, si è portato al comando e ha poi attaccato quando mancavano quattro chilometri alla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

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