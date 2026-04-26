Quanti rifiuti sono stati raccolti a Bologna dopo la festa della Liberazione

Dopo i festeggiamenti per il 25 aprile a Bologna, sono stati raccolti e rimossi numerosi rifiuti nelle strade del centro storico. La pulizia è stata coordinata da operatori ecologici, mentre agenti di polizia hanno vigilato sulla sicurezza e sul regolare svolgimento degli eventi. Le celebrazioni hanno coinvolto migliaia di partecipanti, richiedendo un impegno importante da parte delle autorità locali per la gestione dei rifiuti e il controllo della zona.

Pulizia e rimozione dei rifiuti da un lato, polizia per il controllo e la sicurezza dall'altro. Con un dispiegamento di agenti, volontari e operatori ecologici, anche quest'anno il Comune ha gestito i festeggiamenti per il 25 aprile che hanno richiamato migliaia di persone per le vie del centro.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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